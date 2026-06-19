Londra: scambi in positivo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con una variazione percentuale dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Babcock International Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Babcock International Group rispetto all'indice.





Lo scenario attuale di Babcock International Group mostra un allentamento della trendline al test del supporto 10,41 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 10,61. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 10,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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