Londra: risultato positivo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Babcock International Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,19 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,44. Il peggioramento di Babcock International Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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