Londra: i venditori si accaniscono su Babcock International Group

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,02%.



La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Babcock International Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,2 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 9,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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