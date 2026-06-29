New York: brillante l'andamento di Cisco Systems
(Teleborsa) - Avanza Cisco, che guadagna bene, con una variazione del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cisco, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 115,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 117,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 113,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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