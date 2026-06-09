New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

(Teleborsa) - Pressione su Cisco , che tratta con una perdita del 3,62%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda produttrice di apparati di networking . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 122,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 118,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 116,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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