New York: calo per United Health
(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie, che sta segnando un calo del 2,16%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 424,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 415,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 433,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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