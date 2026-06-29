New York: calo per United Health

(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie , che sta segnando un calo del 2,16%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico dell' assicuratore sanitario è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 424,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 415,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 433,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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