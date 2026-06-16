New York: giornata depressa per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana , che presenta una flessione del 2,37%.



Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di KLA-Tencor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 248,1 USD con tetto rappresentato dall'area 254,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 245,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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