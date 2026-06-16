New York: giornata depressa per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tecnologica americana, che presenta una flessione del 2,37%.
Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di KLA-Tencor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 248,1 USD con tetto rappresentato dall'area 254,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 245,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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