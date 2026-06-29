New York: seduta euforica per Lam Research
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,18%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lam Research rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 421 USD. Primo supporto a 389,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 368,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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