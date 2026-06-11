New York: scatto rialzista per Lam Research
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo del 7,40%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lam Research, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 348,9 USD. Primo supporto visto a 339,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 332,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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