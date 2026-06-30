New York: allunga il passo Lam Research

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lam Research rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Lam Research sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 441,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 419,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 462,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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