Parigi: in calo Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali edili , che mostra un decremento del 2,13%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società attiva nell'edilizia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 79,89 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 78,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 81,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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