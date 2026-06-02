Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Avanza il produttore di materiali edili , che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Saint Gobain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,36%, rispetto a -0,37% dell' indice di Parigi ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società attiva nell'edilizia , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 77,08 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 78,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 76,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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