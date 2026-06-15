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Parigi: Saint Gobain sale verso 80,77 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Saint Gobain sale verso 80,77 Euro
Ottima performance per il produttore di materiali edili, che scambia in rialzo del 5,62%.
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