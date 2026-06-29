Milano 15:25
51.292 +0,05%
Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:25
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Petrolio a 70,22 dollari alle 11:30

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Petrolio a 70,22 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 70,22 dollari per barile alle 11:30.
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