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Borsa: Milano avanza dello 0,43% alle 10:30
Il FTSE MIB scambia a 51.380,87 punti
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30 giugno 2026 - 10.30
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,43%, con 51.380,87 punti alle 10:30.
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