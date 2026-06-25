Milano 17:35
51.783 +0,28%
Nasdaq 19:13
29.463 +0,83%
Dow Jones 19:13
52.056 +0,40%
Londra 17:35
10.530 +0,65%
Francoforte 17:35
24.995 +1,03%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,28%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 51.782,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,28%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 51.782,91 punti.
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