Deutsche Bank cede la divisione retail banking in India a Kotak Mahindra Bank

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha annunciato di avere stipulato con Kotak Mahindra Bank l'accordo definitivo per la cessione delle attività di retail banking, private banking per clienti facoltosi e wealth management in India.



L'attività, precisa la banca tedesca, comprende circa circa 2,7 miliardi di euro di prestiti, 1,5 miliardi di euro di depositi e 1 miliardo di euro di attività in gestione, servendo circa 150.000 clienti attraverso un team di circa 1.000 dipendenti.



L'acquisizione riflette la strategia di crescita inorganica di Kotak, volta a perseguire opportunità mirate che rafforzino il suo core business. "Questa operazione si allinea perfettamente con la nostra strategia incentrata sui segmenti di clientela benestante e PMI", ha commentato l'Ad di Kotak Ashok Vaswani.



Per Deutsche Bank, questo passo si allinea alla strategia Global Hausbank del gruppo, volta a semplificare l'attività e a concentrarsi sui punti di forza competitivi, tra cui il continuo focus della Private Bank sui clienti globali con patrimoni elevatissimi (inclusi gli indiani non residenti) al di fuori dell'India.



Il closing, comprensivo dell'integrazione dei rapporti con i clienti, dei dipendenti e dei relativi prodotti, è previsto entro settembre 2027.







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