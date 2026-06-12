Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la prima banca tedesca come assets , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,56%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della banca d'affari tedesca si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,76 Euro. Prima resistenza a 28,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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