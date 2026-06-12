Milano 10:48
51.471 +1,91%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:47
10.441 +1,33%
Francoforte 10:48
24.619 +1,69%

Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Balza in avanti la prima banca tedesca come assets, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,56%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario della banca d'affari tedesca si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,76 Euro. Prima resistenza a 28,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```