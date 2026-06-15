Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la prima banca tedesca come assets, in guadagno del 3,64% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Deutsche Bank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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