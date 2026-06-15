Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la prima banca tedesca come assets , in guadagno del 3,64% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Deutsche Bank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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