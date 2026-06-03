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Eurozona: l'EURO STOXX Media mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Media mostra un andamento leggermente negativo
Si posiziona sotto la parità l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 276,29 punti.
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