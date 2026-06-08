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Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo procede a piccoli passi, avanzando a 273,62 punti.
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