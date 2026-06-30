Francoforte: balza in avanti Leg Immobilien
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Leg Immobilien, con una variazione percentuale dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leg Immobilien rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Leg Immobilien sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 55,35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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