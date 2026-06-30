Francoforte: scambi in positivo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Tag Immobilien , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Tag Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a -2,27% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Tag Immobilien rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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