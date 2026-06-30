Francoforte: scambi in positivo per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Tag Immobilien, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Tag Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a -2,27% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Tag Immobilien rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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