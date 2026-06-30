Milano 9:19
51.367 +0,40%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:19
10.502 +0,17%
24.831 +0,83%

GOLD del 29/06/2026

Finanza
GOLD del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

A picco il metallo giallo, che chiude gli scambi con un pessimo -1,75%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.982,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.071. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.947,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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