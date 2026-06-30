New York: MicroStrategy Incorporated si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco l' azienda di analisi e business intelligence , che presenta un pessimo -8,65%.



L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 86,48 USD. Primo supporto individuato a 83,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 89,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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