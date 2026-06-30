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Piazza Affari: ingrana la marcia Banca Ifis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ingrana la marcia Banca Ifis
Protagonista l'Istituto con sede a Venezia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,09%.
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