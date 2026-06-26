Banca IFIS, seduta nervosa per il titolo

(Teleborsa) - Seduta nervosa per le azioni Banca IFIS
, sospese per eccesso di ribasso, con un calo teorico di circa il 24% a 16,25 euro.
Ieri sera, la società ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato
l’avvio di un processo competitivo finalizzato alla vendita del business NPL volto al deconsolidamento
, anche alla luce delle novità regolamentari in materia di calendar provisioning.
L’operazione - si legge in una nota - permette di rafforzare il profilo patrimoniale della Banca
, oltre ad accelerare il riposizionamento del Gruppo sulla banca commerciale e ampliare l’offerta a servizio di imprese, imprenditori e famiglie.
Banca Ifis ha aggiornato la guidance di utile per l’esercizio 2026
, che sarà compresa tra 100 e 110 milioni di euro
rispetto ai 170-190 milioni di euro della precedente stima. Tale guidance non include gli effetti connessi al previsto deconsolidamento del portafoglio NPL
né gli eventuali ulteriori impatti derivanti dall’esito del processo ispettivo della Banca d’Italia.