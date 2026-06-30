Piazza Affari: mette il turbo Banca Ifis

(Teleborsa) - Brilla l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano con un aumento del 4,09%.



La tendenza ad una settimana di Banca Ifis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della banca tricolore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,08. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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