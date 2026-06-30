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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto sanitario italiano
Depressa l'indice delle aziende sanitarie, che scambia sotto i livelli della vigilia a 187.563,02 punti.
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