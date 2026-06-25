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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Health Care
Perde terreno il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 795,99 punti, ritracciando dello 0,85%.
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