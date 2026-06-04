Milano 17:35
50.174 +0,27%
Nasdaq 21:12
30.491 -0,26%
Dow Jones 21:12
51.607 +1,81%
Londra 17:35
10.360 +0,27%
Francoforte 17:35
24.945 +0,60%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie continua la giornata in aumento dell'1,11%.
Condividi
```