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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari perde lo 0,94%, continuando la seduta a 24.265,81 punti.
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