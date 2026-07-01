Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Giornata poco mossa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 30 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 69,36. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 71,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 68,78.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)