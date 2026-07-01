Angelini archivia il 2025 sopra 1,7 miliardi, la farmaceutica resta il motore

(Teleborsa) - Angelini Industries
ha chiuso il bilancio consolidato 2025 con ricavi totali pari a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 4,6% rispetto al 2024. Il gruppo della famiglia marchigiana, attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, conferma la traiettoria di crescita concentrando risorse e competenze nelle attività a maggiore contenuto scientifico e tecnologico.
A trainare i conti resta il comparto farmaceutico. Angelini Pharma
ha consolidato la propria crescita con ricavi pari a 1,26 miliardi di euro (+3,3% sul 2024), pesando per i tre quarti del fatturato complessivo del gruppo, con un rafforzamento nell'area della brain health
(disturbi psichiatrici e neurologici). La seconda gamba di business, Angelini Technologies
(automazione industriale con Fameccanica), ha registrato ricavi record per oltre 390 milioni di euro (+59%), pari al 23% del fatturato complessivo del gruppo, con l'espansione nella robotica applicata alla logistica.
|Segmento
|Ricavi 2025
|Var. % su 2024
|Quota sul totale
|Angelini Pharma
|1,26 mld €
|+3,3%
|~75%
|Angelini Technologies
|oltre 390 mln €
|+59%
|23%
|Totale Gruppo
|1,7 mld €
|+4,6%
|100%
Sul fronte della marginalità, il gruppo ha riportato un EBITDA di 229 milioni (-3,8% sul 2024), un EBIT di 109,49 milioni (+2,1%) e un utile netto di 127 milioni, su cui incidono componenti fiscali e finanziarie non ricorrenti. Il confronto con l'esercizio precedente risente del nuovo perimetro contabile: dallo scorso anno l'adozione dei principi IFRS ha comportato la contabilizzazione della joint venture Fater con il metodo del patrimonio netto anziché con il consolidamento proporzionale; applicando il criterio precedente, i ricavi avrebbero toccato i 2,2 miliardi e l'EBITDA sarebbe salito a 309 milioni.
Il 2025 è stato anche un anno di ridefinizione del perimetro industriale: tra le operazioni figurano la cessione di Angelini Beauty e il trasferimento dei brand Amuchina e Infasil nella JV Fater. Il gruppo, che conta 5.600 dipendenti in 21 Paesi, guarda ora all'espansione internazionale della farmaceutica: a maggio Angelini Pharma ha annunciato l'acquisizione della statunitense Catalyst Pharmaceuticals (ISIN US14888U1016) per 4,1 miliardi di dollari, la più grande operazione mai condotta da un'azienda farmaceutica italiana verso i mercati internazionali. Catalyst, specializzata in malattie neuromuscolari e neurologiche rare, ha chiuso il 2025 con ricavi per 589 milioni di dollari, dai 491,7 milioni del 2024.
Secondo l'amministratore delegato Sergio Marullo di Condojanni
, il gruppo ha rafforzato la presenza in ambiti ad alta intensità di innovazione come la brain health, le malattie rare e la tecnologia industriale, ponendo le basi per la crescita internazionale del prossimo decennio.(ISIN citati nell'articolo: US14888U1016)