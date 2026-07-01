Milano
15:01
51.502
-0,35%
Nasdaq
30-giu
30.276
0,00%
Dow Jones
30-giu
52.319
+0,26%
Londra
15:01
10.447
-0,48%
Francoforte
15:01
24.930
-0,26%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 15.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
01 luglio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'
Indice Utilities dell'Area Euro
perde l'1,32%, continuando la seduta a 585,32 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Utilities
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
-1,24%
Altre notizie
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Utilities
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: pioggia di acquisti sull'EURO STOXX Utilities
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto