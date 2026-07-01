Milano 10:57
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Dow Jones 30-giu
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Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Media

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Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Media
Giornata da dimenticare per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 263,62 punti, ritracciando del 2,36%.
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