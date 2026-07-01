Francoforte: andamento negativo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Tag Immobilien , che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Tag Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,93%, rispetto a -0,68% del MDAX ).





Le implicazioni di breve periodo di Tag Immobilien sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,16 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```