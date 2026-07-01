Francoforte: movimento negativo per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Leg Immobilien , con una flessione del 2,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leg Immobilien rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Leg Immobilien mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 54,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 56,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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