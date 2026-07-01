Francoforte: rally per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Ottima performance per Redcare Pharmacy N.V, che scambia in rialzo del 4,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,25%, rispetto a -0,97% del MDAX).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 70,02 Euro. Primo supporto a 66,97. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 65,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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