GOLD del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Performance infelice per il metallo giallo, che chiude la giornata del 30 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3.981,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.062,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.954,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)