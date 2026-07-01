Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

GOLD del 30/06/2026

Finanza
GOLD del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Performance infelice per il metallo giallo, che chiude la giornata del 30 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3.981,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.062,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.954,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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