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Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group
Avanza l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che guadagna bene, con una variazione del 2,88%.
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