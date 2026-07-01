Milano 13:07
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Nasdaq 30-giu
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Dow Jones 30-giu
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Londra 13:07
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Francoforte 13:07
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Londra: rosso per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Entain
Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che tratta con una perdita del 3,36%.
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