Milano 13:48
52.510 -0,16%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:48
10.398 -1,05%
Francoforte 13:49
24.914 -0,08%

Londra: violenta contrazione per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Entain
Scende sul mercato la società di scommesse sportive e giochi, che soffre con un calo del 3,88%.
Condividi
```