Londra: positiva la giornata per Entain
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di scommesse sportive e giochi, con una variazione percentuale del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Entain ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,707 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,837, mentre il primo supporto è stimato a 5,577.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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