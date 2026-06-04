Londra: positiva la giornata per Entain

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di scommesse sportive e giochi , con una variazione percentuale del 2,28%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Entain ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,707 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,837, mentre il primo supporto è stimato a 5,577.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```