Londra: andamento negativo per Entain

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi , con una flessione del 2,60%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Entain sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,852 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 5,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,994.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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