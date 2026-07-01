New York: amplia il rialzo Conagra Brands
(Teleborsa) - Effervescente Conagra Brands, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Conagra Brands più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Conagra Brands, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,43 USD. Primo supporto visto a 14,03. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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