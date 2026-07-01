New York: andamento sostenuto per Visa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di tecnologia per pagamenti globali , che tratta in utile del 2,56% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Visa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,12%, rispetto a +1,46% dell' indice americano ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 356,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 344,1. L'equilibrata forza rialzista di Visa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 368,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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