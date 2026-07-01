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New York: andamento rialzista per Visa

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Visa
Punta con decisione al rialzo la performance della società di tecnologia per pagamenti globali, con una variazione percentuale del 2,56%.
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