New York: movimento negativo per Merck

(Teleborsa) - Retrocede la società chimico-farmaceutica , con un ribasso dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 128 USD, mentre il primo supporto è stimato a 124,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 131,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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