New York: nuovo spunto rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso informatico americano , che avanza bene del 3,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Microsoft ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 389,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 402,7, mentre il primo supporto è stimato a 376,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```